Заместник-кметът на Пловдив с ресор “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков е подал тази сутрин изненадващо оставка. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на общината.

Тази сутрин той е внесъл молбата си в деловодството на Община Пловдив, като в нея няма посочени мотиви.

Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Темелков.

Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, уточниха още от общината.