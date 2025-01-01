Заместник-кметът на Пловдив с ресор “Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование” Владимир Темелков е подал тази сутрин изненадващо оставка. Това съобщиха за БТА от пресцентъра на общината.
Тази сутрин той е внесъл молбата си в деловодството на Община Пловдив, като в нея няма посочени мотиви.
Кметът Костадин Димитров не е приел оставката на Темелков.
Оставката му идва в момент, когато в Пловдив се реализират мащабни инфраструктурни и образователни проекти. На част от тях Темелков е и възложител, уточниха още от общината.