Законопроект за ратифициране на Финансов договор между България и Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за финансиране чрез заем в размер на 250 млн. евро на Проект „България – съфинансиране по Фондовете на ЕС 2021 – 2027 (СПЗ)“ бе одобрен от Комисията по бюджет и финанси към парламента с 13 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“.

Заместник-министърът на финансите Галя Димитрова представи законопроекта за ратифициране на договора, подписан за Република България на 11 септември 2025 г. в София и за ЕИБ на 17 септември 2025 г. в Люксембург.

Финансовият договор е сключен с цел осигуряване на необходимия бюджетен ресурс за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на ЕС при споделено управление през програмния период 2021 – 2027 г. Сключването на Финансовия договор е предвидено от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г.

С финансовия договор ЕИБ предоставя на България структурен програмен заем в размер на 250 млн. евро, средствата от който постъпват в централния бюджет и са предназначени за покриването на националния принос по проектите, изпълнявани със средства от Фондовете на ЕС при споделено управление.

Заемът е част от кредитна линия в размер до 1 млрд. евро, одобрена от ЕИБ за България. Тя е продължение на успешното сътрудничество между ЕИБ и България при усвояването на Фондовете от ЕС, посочват от вносителите.

За предходните два програмни периода Банката е отпуснала на България два структурни програмни заема, съответно за периода 2007 - 2013 г. в размер на 447 млн. евро и за периода 2014 – 2020 г. - в размер на 500 млн. евро, със средствата от които бе осигурен бюджетен ресурс за покриването на националното съфинансиране на 11 377 проекта, изпълнявани по оперативните програми със средства от Фондовете на ЕС, в областта на транспорта, околната среда, регионалното развитие и иновациите и растежа, се посочва в мотивите.