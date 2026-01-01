Два тира катастрофираха на Северната cкоростна тангента на София.
Шофьорът на единия камион - турски гражданин, е загинал, а другият водач - българин на 59 години, е с гръдна травма и закаран в болница, съобщиха от Спешна помощ.
Тежкото произшествието е станало около 14:00 ч., след отбивката за Требич, в посока ГКПП „Калотина“. На място веднага са пристигнали три екипа огнеборци, полиция и екипи на Бърза помощ.
Ремаркето на единия камион е почти напълно изгоряло. Засегнат е сериозно и вторият камион.
Причините за инцидента се изясняват.
Пътят е затворен и в двете посоки - към Калотина и към магистрала "Хемус". Има сериозно задръстване.
От Пътната агенция съобщиха, че трафикът се осъществява по обходен маршрут: по път II-18 Софийски околовръстен път и се регулира от пътна полиция.
Северната тангента, посока Ботевградско, след КубратовоПубликувахте от Полина Идакиева в Петък, 13 февруари 2026 г.