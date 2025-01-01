Има цели области, които са лишени от европейско финансиране, защото не са консолидирани ВиК дружествата.

Това заяви председателят на БСП и вицепремиер Атанас Зафиров след заседание на новосъздадения Национален борд по водите.

"Посоката на предприетите мерки е правилна, но темпото е недостатъчно задоволително", с такова впечатление е останал Зафиров.

Той заяви, че на база на доклади е видно, че темповете на амортизация на мрежата в последни години изпреварват в пъти темповете, с които тя се подменя. "Само 25% от подадените общински проекти за финансиране от държавата са за ВиК инфраструктура", допълни още той.

От доклад на министъра на регионалното развитие е станало ясно, че за решаването на проблема с водопреностната мрежа за най-спешноте дейности в необходим ресурс от над 3 млрд. лева. По време на заседанието са обсъдени и възможностите Българската банка за развитие да се включи в процеса на финансиране на проекти, каза още Зафиров и припомни, че банката е част от ръководството на борда.

Мерки и предложения

До края на днешния ден трябва да бъдат ясни участниците на работната група, която да направи преглед и анализ на приложимото законодателство и възможностите на решение.

Атанас Зафиров обяви, че ще предложи за бюджета за следващата година да има заложено финансиране с предимство на проекти касаещи ВиК инфраструктурата.

Обсъдени са били и възможностите ББР да се включи в процеса на финансиране на проекти.

От данните получени от Министерството на финансите за 2025 година става ясно, че от държавния бюджет ще се финансират 559 проекта на общините на стойност над 700 млн. лева.

До края на 2027 година във ВиК сектора е планирано финансиране от над 1 млрд. лева.

На заседанието са присъствали народни представители от четирите управляващи парламентарни групи.

Бордът бе учреден с решение на Министерския съвет от 3 септември 2025 г. в изпълнение на решението на Народното събрание за предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в страната.

Основната му цел е да координира действията за справяне с водните проблеми през 2025 г. и да съгласува усилията на всички ангажирани институции за превенция на бъдещи кризи.

Съгласно приетите правила, Националният борд по водите ще заседава два пъти месечно, а дейността му ще бъде ежемесечно отчитана пред Народното събрание.