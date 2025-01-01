Задържаните по делото „Исторически парк" пристигнаха в Съдебната палата, където се гледат мерките им за неотклонение. Анатоли Савов, Николай Хитов, Пламен Кънчев, Бисер Сивков, Ефтим Вълчанов, Емил Ефтимов и Николай Куцаров са обвинени за участие в престъпна група за длъжностно присвояване, пране на пари и измами.

На 29 ноември Софийският градски съд (СГС) реши да ги остави в ареста, като прие, че има опасност да извършат нови престъпления. Очаква се по-късно днес да бъде решено дали те ще останат в ареста или ще им бъде наложена друга по-лека мярка.

Преди да влязат в съдебна зала обвиняемите бяха посрещнати от симпатизанти на „Величие" с възгласи „гордеем се с вас" и ръкопляскания.

Тази сутрин симпатизанти на „Величие“ протестираха пред Съдебната палата в София с възгласи „Оставка“ и „Свобода“. По-късно те влязоха в сградата на съда, където заобиколиха влогъра Любомир Жечев, който също чакаше, за да проследи заседанието за мерките на обвиняемите. Преди година той направи разследване за Исторически парк и го представи в своята платформа. Симпатизанти на „Величие“ му поискаха обяснение за създадения от него материал и го определиха като човек „с черна душа“.

Припомняме, че обвинението спрямо седмината души е, че от началото на месец януари 2013 г. до 26 ноември 2025 г. на територията на София, Варна и други части на страната са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел извършване на престъпления - длъжностни присвоявания, измами и изпиране на пари.