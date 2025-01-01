Криминалисти задържаха 20-годишен мъж от град Ветово, област Русе, за измами с покупко-продажба на фургони, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

Работата по случая започнала в края на януари след сигнал от шуменец. Той съобщил, че след публикувана обява в интернет за продажба на жилищен фургон и разговор с „търговеца“ изпратил капаро в размер на 700 лева, за да му го запази, но след превода на парите комуникацията била преустановена.

Аналогичен е случаят с друг мъж от Шумен, който по същия начин, през август, попаднал на обява за продажба на фургони на изгодна цена. За да му запазят фургона, той трябвало да преведе капаро в размер на 1000 лева. След превода на парите продавачът спрял да си вдига телефона.

В хода на образуваните досъдебни производства за измами са предприети редица действия. Криминалисти от Шумен влезели в дирите на 20-годишен мъж от град Ветово и установили, че за да осъществи измамите, ползвал други хора. Тяхната роля била да получават сумите от преведеното капаро, след което му ги предавали, като за услугата получавали дребна сума.

Вчера, полицаи от Шумен, със съдействието на колегите им от полицейското управление във Ветово, са установили 20-годишният мъж. Той е задържан за срок до 24 часа и е привлечен към наказателна отговорност. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на компетентната прокуратура.

От полицията в Шумен предупреждават за измамни схеми с оферти за стоки на ниски цени, които се търгуват онлайн.