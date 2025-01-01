Мъж, извършвал периодично кражби от избени помещения в жилищен блок в централната част на Търговище, е задържан за 24 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Деянията са извършени за периода от август до ноември 2025 г. В помещенията е проникнато чрез използване на техническо средство, извършени са кражби на прахосмукачка, шлайф машина, ъглошлайф и други вещи.

Полицията е установила извършителя – 33-годишен мъж от търговищкото село Съединение.

Установено е, че същият е предоставил вещите в заложни къщи. Той е задържан и по случая е образувано досъдебно производство.