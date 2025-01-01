Служители от Районното управление в Ямбол задържаха 31-годишен за притежание на наркотици. Арестът е станал в хода на полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ямбол.

При проверката е установено, че мъжът държи в себе си пакетчета с метамфетамин. Наркотичното вещество е предадено по надлежен ред. Работата по случая продължава.

От полицията съобщават и че Районното управление в Елхово са образувани две преписки за предварителна проверка за притежание на наркотичен чай и за притежание на хексахидроканабинол.

Елховските полицаи са установили и 25-годишна жена, управляваща лек автомобил след употреба на наркотично вещество. При теста, техническото средство е реагирало положително на амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.