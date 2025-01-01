Броят на фалитите в търговията на дребно в Германия достигна най-високото си ниво от октомври 2016 г., като през август на годишна база са регистрирани 2490 случая на компании, изпаднали в несъстоятелност. Това показват данни на кредитния застраховател „Алианц Трейд“ (Allianz Trade), цитирани от ДПА.

Сред последните засегнати компании са веригата за обувки „Гьорц“ (Görtz), модната марка и търговска верига, специализирана в дамско облекло „Гери Вебер“ (Gerry Weber) и магазините за мъжка мода „Вормланд“ (Wormland). Модният търговец на дребно „Еспри“ (Esprit) затвори всички свои магазини тази година заради несъстоятелност, докато търговецът на домашен декор „Депо“ (Depot) и веригата магазини „Коди“ (Kodi), предлагаща стоки за дома, битови продукти и дребни ежедневни артикули на ниски цени, значително намалиха броя на търговските си обекти.

По-малко нови компании и фалити: Какво се случва с бизнеса у нас

Експертът от „Алианц Трейд“ Гийом Дежан прогнозира, че консолидацията в сектора ще продължи, като броят на фалитите ще се увеличава, но с по-бавни темпове. Той отбеляза, че това вече се наблюдава през последните месеци – през август 2025 г. е отчетено увеличение от 13 на сто на годишна база спрямо 20 на сто ръст година по-рано (август 2024 спрямо август 2023 г). Според него това се дължи на лекото подобряване на икономическите перспективи.

Въпреки това търговията на дребно остава един от най-силно засегнатите сектори в Европа. Международните сравнения обаче дават известен оптимизъм – фалитите на компании в сектора наскоро са намалели в Нидерландия, Великобритания, Франция, Норвегия и Дания, отчита „Алианц Трейд“.

Търговците на дребно продължават да изпитват трудности от структурните промени в бизнес моделите им, започнали по време на пандемията, подчерта Дежан. За да издържат на растящата конкуренция от големите онлайн платформи, те трябва да инвестират значително повече в дигитални канали и модерни технологии – разход, който по-малките компании често трудно могат да си позволят, добави той.