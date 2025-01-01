Шофьор беше заснет да кара кола по тротоара на улица "Стара планина" в Хасково.

На видеото се вижда как колата спокойно се движи по тротоара, на който между жилищните сгради излиза жена с куче. Шофьорът изчаква жената да мине, продължава по тротоара и завива към ул. "Дунав", като дори си прави труда да даде мигач, предава БНТ.

Случката е от тази сутрин. От Община Хасково съобщиха, че сигналът е предаден на "Пътна полиция". Шофьорът е изяснен, предстои да бъде съставен акт за грубото нарушение за Закона за движение по пътищата.