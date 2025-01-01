Липсата на достатъчна медицинска грижа, недостигът на обучен персонал и рисковете пред непридружените деца остават критични проблеми в системата за закрила на търсещите убежище. Това заяви омбудсманът Велислава Делчева при откриването на форума „Гарантиране правата на човека по границите на Европа“, организиран съвместно от Националния институт на правосъдието, ВКБООН и Отдела по миграция и бежанци на Съвета на Европа.

В изказването си омбудсманът подчерта, че управлението на миграцията по външните граници на Европа изисква едновременно ефективен контрол и безусловно спазване на правата на човека.

„Достойното отношение към децата и уязвимите лица не може да бъде компромис, дори при засилен миграционен натиск“, заяви Делчева.

Тя припомни, че институцията на омбудсмана като Национален превантивен механизъм вече повече от десетилетие осъществява мониторинг върху практиките по предоставяне на закрила. Само през последните пет години са извършени 28 планирани и внезапни проверки, обхванали 18 815 лица, търсещи убежище. Значителна част от препоръките, отправени в резултат на тези проверки, са били изпълнени от компетентните органи.

Омбудсманът подчерта, че реален напредък е постигнат след пряка намеса на институцията и след настоятелните препоръки, отправяни към държавните органи през годините.

Сред примерите за този напредък Делчева изтъкна, че през 2021 г., в разгара на пандемията, след внезапна проверка е преустановено недопустимото превишаване на капацитета в сигурната зона за непридружени деца в центъра „Военна рампа“, където за тях са били осигурени нормални условия за живот и здравна грижа.

През 2024 г. е открита сигурна зона за непридружени деца в регистрационно-приемателния център в Харманли – дългогодишна препоръка на омбудсмана, която най-сетне е намерила реализация.

Омбудсманът отбеляза и важния законодателен напредък, свързан с гарантиране на представителството на непридружените деца чрез Националното бюро за правна помощ – мярка, която запълва съществувал години наред правен вакуум.

Въпреки отчетените положителни стъпки, докладите на омбудсмана продължават да идентифицират сериозни дефицити в системата за закрила: затруднен достъп до медицински специалисти и услуги; непълна и недостатъчна информация за правата на търсещите закрила; липса на устойчива държавна стратегия за интеграция на разселените лица; неосигуряване на превод и разбираема информация за съдържанието на административните актове; необходимост от системна политика за закрила и интеграция на непридружените непълнолетни.

„Пренаселеността, липсата на здравни грижи и ограничен достъп до образование поставят децата в сериозен риск. Необученият персонал често не разпознава навреме уязвими групи, което увеличава риска от злоупотреби“, подчерта Делчева.

В тази връзка тя призова институциите да се обединят около ключови инструменти за по-висок стандарт в защитата на правата на човека по границите на Европа, сред които: работеща система за скрининг за уязвимост; включване на детски психолози, социални работници и достъп до социални услуги в общността; осигуряване на превод и достъпна информация за правата.

Омбудсманът подчерта и необходимостта от продължаващо обучение на служителите, работещи с търсещи закрила лица, по стандарти на ЕКПЧ, правата на човека, правата на детето и международни норми за убежище.

В заключение Велислава Делчева благодари на организаторите от Националния институт на правосъдието, Върховния комисариат за бежанците на ООН и Съвета на Европа - и пожела ползотворна работа на участниците.