Народното събрание изслушва вътрешния министър Даниел Митов във връзка с действията и бездействията на Министерството на вътрешните работи и Столичната дирекция на вътрешните работи по време на и след многохилядния протест в София на 1 декември 2025 г., включително по отношение на предварителното планиране и организация на охраната на протеста и шествията; допускането и неутрализирането (или липсата на такава реакция) на организирани групи провокатори и футболни агитки; употребата на сила и специални помощни средства срещу граждани; причинените щети върху граждани, частна и публична собственост; своевременното и пълно информиране на обществото за предприетите действия от страна на МВР и реалните мащаби на безредиците. Вносител на изслушването е съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Даниел Митов заяви пред депутатите, че Столична община е съгласувала провеждането на протеста от 19 до 22 часа. "Столична община не е съгласувала провеждане на шествие, организатор на мероприятието е Тодор Петров", обясни той.

Вътрешният министър припомни, че по-рано през деня директорът на СДВР Любомир Николов е обявил пред медии, че ще има 21 КПП с цел мирно протичане на протеста. Митов каза, че е имало среща с Тодор Петров, който е заявил, че не е имало шествие, а протестът ще се проведе единствено за заявените места и ще приключи в 22 часа.

В 17:30 часа е проверено лице, в което са намерени 6 димки, в 17:40 са били 400 души, обстановката е била спокойна, в 18:10 присъствието на площада е над 5 000 души, в 19:10 е задържан пълнолетен с газов пистолет и патрони. Около 20 часа при проверка на група хора - у двама от тях на 15 и 17 години са били намерени бомбички и маски.

Припомняме, че на 1 декември в София, Пловдив, Варна, Велико Търново и други градове се проведоха многохилядни протести. Основното искане бе именно оттегляне на проектобюджета и изготвянето на нова план-сметка за догодина. От ПП-ДБ обявиха, че вече не искат просто нов бюджет, а оставка на правителството.

"Около 20:20 часа Кирил Петков призовава протестиращите за шествие до централата на "ДПС - Ново начало" и ГЕРБ, проведена е нова среща с организатора, който е предупреден, че ако това се осъществи - може да се стигне до ескалация на напрежението. Повтарям, че такова шествие не е съгласувано със Столична община. Към 20:30 часа Кирил Петков и Николай Денков повеждат част от протестиращите по бул. "Дондуков", каза още Митов и допълни, че от този момент нататък шествието е нерегламентирано.

Вътрешният министър обясни, че хората преминават през райони, напускайки периметъра на съгласуваното мероприятие. "Сред мирно протестиращите се включват агресивни лица, които взимат активно участие в безредиците. Очевидно практически е невъзможно обезпечаването на охраната на множество, което се движи по нерегламентиран маршрут", уточни Митов.

Към 21 часа се получава първата информация, че в района на СУ няма осветление, спира осветлението на ул. "Славянска" и метростанция "Сердика". След това започва хвърляне на пиротехнически средства, група лица започват нарушаване на обществения ред, хвърляйки бутилки и камъни, увредена е била полицейска техника, замеряни са полицейски служители.

Преди, по време на и след масовото мероприятие не е използвана физическа сила спрямо протестиращи граждани, използван е единствено лютив спрей, каза още той.

Митов обясни, че най-важното е, че след всички събития от вечерта няма нито едно тежко пострадало лице от участниците в протеста вследствие на полицейските действия по възстановяване на обществения ред, каза вътрешният министър. Пострадали са трима служители на СДВР, един е приет в „Пирогов“. Задържани са общо 75 лица, 23 от тях са известни на МВР за съпричастност към безредици по време на протести. Девет от лицата са малолетни и непълнолетни, съобщи още Митов.

Той уточни, че полицейски служители пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул."Врабча“ в София е имало, те са били там моментално, след като са започнали безредиците, веднага се включиха и специалните полицейски сили, посочи Митов.

Винаги, когато не ви изнасят фактите, вие се борите срещу реалността. Лъжите ви, че някой от МВР бил организирал агресивни действия, е "слабоумие" т.е. ние сме организирали нещо, хора, за да си ги арестуваме след това – това ли ви е логиката на вас, запита той. Вие срам имате ли малко от малко, попита Митов и отправи запитване към организаторите какви са били техните действия, за да предотвратят напрежението, защо всичко се хвърля върху полицията.

Вътрешният министър каза, че няма да подава оставка. "Няма основание да подавам оставка", каза той и обясни, че основание за оставка може да има, когато се случи нещо, което да доведе до масово пострадали хора, които да имат здравословни проблеми, или има дебат около това дали полицията е употребила прекомерна сила или насилие.

В случая няма основание за това, заяви той. Протестът не завърши с насилие или окървавяване, каквото беше целта на провокаторите, добави Митов.

Той заяви, че на площада сред тарторите на групите са установени лица, познати на полицията от предишни протести, свързани с определени политически формации. Един от тях с инициали Й.М. е бил водач на листата на „Величие“ на последните избори в Пазарджик, обясни министърът. По думите му, освен това, мъжът е организирал блокада на два автомобила в село Огняново по време на последните местни избори в Пазарджик. Митов заяви, че другият тартор с инициали Й.С. е познат на полицията от протестни прояви на партия МЕЧ. Според вътрешния министър двамата посочени са водили противообществените прояви на бул. „Васил Левски“ и бул. „Александър Дондуков“.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев настоя, че твърдението за лица, свързани с партията, е невярно и че няма симпатизант, член или човек с тези инициали.

Вътрешният министър допълни, че демонстрантите са били на малки групи от 30 или 40 човека, а ръководителите им вече са известни на полицията. Въпросът е какво ще покаже следствието и процесът по разследване, отбеляза Митов. Лицата, потрошили общинска и частна собственост, са заснети и предадени на прокуратурата, допълни той.

На въпрос за задържания син на русенския бизнесмен Атанас Бобоков, министърът заяви, че към него не е проявявано никакво особено поведение, а всички задържани лица са участвали в безредиците и са имали агресивно поведение. Самият факт, че са задържани лица с подобен профил, работи срещу конспиративната теория на някои от управляващите, че МВР е организирало нещо, отбеляза Митов

След протеста в София в по-късните часове на 1 декември група демонстранти се отправи първо към централата на "ДПС- Ново начало". Там се стигна до първите сблъсъци. Младежите хвърляха камъни и бутилки срещу служителите на реда и подпалиха контейнери. Те унищожиха и един от полицейски бус. Безредиците продължиха до полунощ.

Равносметката – щети за над 120 хил. лв. от повредени елементи на градската среда, инфраструктура, контейнери за сметосъбиране, пътни знаци, коли на градския транспорт.