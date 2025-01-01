В Ловешка област 10 684 пенсионери, чиито пенсии или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях са до 638 лв. включително, ще получат коледна добавка от 120 лв., съобщи Боян Боянов, директор на Териториалното поделение (ТП) на Националния осигурителен институт (НОИ) в Ловеч. Той информира, че към декември т.г. пенсионерите в региона са 41 298 души.

Отпуснаха коледни добавки за най-бедните пенсионери

Боянов каза още, че хoрата, които получават пенсия за инвалидност, чийто срок е изтекъл и тя не се изплаща през декември 2025 г., ще получат еднократната допълнителна сума от 120 лв. след продължаване срока на пенсията. На всички пенсионери с новоотпуснати, възобновени/възстановени пенсии или минали на преосвидетелстване, обработени с разпореждания през декември, на които се следва еднократна допълнителна сума, тя ще им бъде изплатенa с допълнителни автоматични ведомости от НОИ, допълни той.

Директорът на ТП на НОИ в Ловеч припомни, че изплащането на пенсиите чрез пощенските станции ще започне от утре, 5 декември, и ще завърши две седмици по-късно - на 19 декември. Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени също на 5 декември.

НОИ обяви кога ще изплатят декемврийските пенсии и коледните добавки

Датите за изплащане на пенсиите са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината, обясни Боян Боянов.