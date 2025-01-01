Младеж от Калековец бе заловен след кражба от имота на свой съсед. Според предварителната информация, преди дни той влязъл противозаконно в чуждата къща и отнел две резачки за дърва на обща стойност 240 лева.

Междувременно, за подобно посегателство е заподозрян и криминално проявен и осъждан млад жител на Сопот, откраднал кобила от селскостопанска постройка в града.

Документирането на случаите продължават служители от районните управления в Труд и Карлово.

Предстои материалите по преписките да бъдат докладвани в прокуратурата.