Европрокуратурата вече има нов офис в София. Той беше открит от европейския прокурор Лаура Кьовеши, която е на посещение у нас.

Новият офис ще бъде разположен на бул. "Александър Стамболийски" в бившата централа на ДПС. На събитието присъства и министъра на правосъдието Георги Георгиев.

Припомняме, че през юли тази година Министерският съвет предостави сградата на бул. „Ал. Стамболийски“ №45 в София за нуждите на европейската прокуратура в България.

По време на вчерашната среща Кьовеши и министър Георгиев обсъдиха законодателни промени за разследването на финансови престъпления в ЕС. Той информира Кьовеши за започналата процедура за избор на европейски прокурор от България. В момента процедурата е на етап подаване на документи от кандидатите.

Срещу българския европрокурор Теодора Георгиева, която е отстранена от длъжност, Европейската прокуратура започна дисциплинарно производство.