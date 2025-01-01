Бившият върховен представител на ЕС по външната политика Федерика Могерини подаде оставка от поста си като ръководител на Колежа на Европа. Това се случи след като ѝ бяха повдигнати обвинения в рамките на разследване за измама, предаде АФП.

„В съответствие с най-високата строгост и коректност, с която винаги съм изпълнявала задълженията си, днес взех решение да подам оставка“, заяви Могерини.

Могерини беше върховен представител на ЕС по външните работи от 2014 до 2019 г., а до сега ръководеше Колежа на Европа. Тя беше арестувана на 2 декември след обиски в елитното училище и в помещенията на Европейската служба за външна дейност (EEAS).

52-годишната италианка беше задържана за разпит заедно с заместник-ректора на училището, както и Стефано Санино, висш служител на ЕС, който беше генерален секретар на EEAS от 2021 до 2024 г.

След разпит от белгийската полиция „трите лица бяха официално уведомени за повдигнатите срещу тях обвинения“, заяви EPPO, която наблюдава разследването.

„Обвиненията се отнасят до измама при възлагане на обществени поръчки и корупция, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна“, добави тя.

Тъй като не се счита, че съществува риск от бягство, и тримата са били освободени от ареста през нощта, каза говорител на Европейската прокуратура (EPPO).

EPPO разследва подозрения за измама, свързана с финансирана от ЕС програма за обучение на млади дипломати, известна като Дипломатическа академия на Европейския съюз.

Програмата беше възложена от EEAS на Колежа на Европа в Белгия за периода 2021-2022 г., а разследването се фокусира върху това дали тръжната процедура е била манипулирана в полза на училището.

Могерини е начело на Колежа на Европа от 2020 г., а през 2022 г. пое и ръководството на Дипломатическата академия на ЕС.

Според европейски източник договорът е на стойност около 650 000 евро (750 000 долара).

Извършени от белгийската федерална полиция по искане на EPPO, обиските на 2 декември бяха насочени към кампуса на Колежа на Европа в белгийския град Брюж, помещенията на EEAS в Брюксел и домовете на заподозрените.