Бившата ръководителка на външната политика на Европейския съюз Федерика Могерини беше задържана в Белгия като част от разследване за измамно използване на европейски средства.

52-годишната италианка, която беше върховен представител на ЕС по външните работи от 2014 до 2019 г., пое ръководството на Колежа на Европа в Брюж преди пет години - престижна институция, която обучава много европейски държавни служители. Разследването, под ръководството на Европейската прокуратура, e във връзка с фаворизиране при възлагането на обществена поръчка през 2021-22 г на Колежа на Европа от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно програма за обучение на бъдещи дипломати.

Серия от акции бяха извършени от белгийската полиция в централата на ЕСВД в Брюксел, в няколко сгради на Колежа на Европа в Брюж и в домовете на заподозрени. Трима души са арестувани в белгийската столица, включително Могерини, съобщи пред АФП източник, близък до случая, потвърждавайки информация от белгийския вестник „L'Echo“. Другите двама арестувани са висш служител от Европейската комисия Стефано Санино и заместник-директорът на Колежа на Европа, съобщи същият източник.

Според Европейската прокуратура, следователите се опитват да установят „дали Колежът на Европа или представителите са били информирани предварително за критериите за подбор“ като част от тръжната процедура, стартирана от дипломатическата служба на ЕС за тази деветмесечна програма за обучение.

Изборът чрез търгове датира от периода 2021-2022 г., а предполагаемите нарушения са потенциално: „измама при възлагане на обществени поръчки, корупция, конфликт на интереси и нарушаване на професионалната тайна“, уточни той.

Официално създадена през 2021 г., Европейската прокуратура е независим орган на ЕС, натоварен със задачата да се бори с измамите със средства на Съюза и с всяко друго престъпление, засягащо финансовите му интереси (корупция, пране на пари, трансгранични измами с ДДС). Този наднационален орган е отговорен за разследването, но също така и за наказателното преследване и подвеждането под отговорност на извършителите на подобни престъпления, безпрецедентно правомощие, което Европейската служба за борба с измамите (OLAF) не е притежавала преди това.

Федерика Могерини, бивш италиански външен министър, пое външната политика на Европейския съюз през 2014 г. и тя въплъщаваше лицето на ЕС в чужбина по време на петгодишния мандат на Жан-Клод Юнкер като председател на Комисията. Тя ръководеше изключително чувствителните преговори на ЕС относно ядрената програма на Иран. Тя беше заменена като върховен представител от испанеца Жозеп Борел, преди позицията да бъде поета през декември 2024 г. от естонката Кая Калас.

През септември 2020 г. Могерини стана ректор на Колежа на Европа, а на уебсайта на институцията се споменава, че от август 2022 г. тя ръководи и Дипломатическата академия на ЕС, програмата, която е в основата на разследването на европейския прокурор. Това разследване се ръководи съвместно от разследващ съдия от Западна Фландрия, белгийската провинция, където се намира Брюж. Претърсванията са извършени от белгийската федерална полиция.

Преди тази полицейска операция Европейската прокуратура е поискала снемане на имунитета, с който се ползват няколко заподозрени, което е било удовлетворено, подчерта още Европейската прокуратура, без да посочва имена или длъжности. Стефано Санино понастоящем е генерален директор на Комисията за Близкия изток, Северна Африка и Персийския залив. Преди да стане генерален секретар на дипломатическата служба на ЕС (2021-2024 г.), дипломатическата му кариера го отвежда в Испания, където е посланик на Италия в продължение на четири години.