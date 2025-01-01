Бившият върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини е обвинена заедно с още двама души за „измама и корупция“ във връзка с договори за обучение на бъдещи европейски дипломати.

„Трите лица бяха официално уведомени за обвиненията срещу тях. Обвиненията се отнасят до измама и корупция при възлагане на обществени поръчки, конфликт на интереси и нарушение на професионалната тайна“, се казва в изявление на Европейската прокуратура (EPPO) ден след задържането им в Брюксел.

„Те бяха освободени, тъй като не се счита, че съществува риск от бягство“, добави прокуратурата.

52-годишната италианка, която беше върховен представител на ЕС по външните работи от 2014 до 2019 г., пое ръководството на Колежа на Европа в Брюж преди пет години - престижна институция, която обучава много европейски държавни служители.

Разследването e във връзка с фаворизиране при възлагането на обществена поръчка през 2021-22 г. на Колежа на Европа от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) относно програма за обучение на бъдещи дипломати.