Две жени пострадаха след тежка катастрофа между самосвал и лек автомобил в района на кръстовището при изхода на Русе в посока Разград и Кубрат (до магазин „Джъмбо“).

Сигналът, подаден тази сутрин около 07:47 часа, бил за тежко пътнотранспортно произшествие с пострадали.

По предварителни данни инцидентът е възникнал след сблъсък между товарен автомобил „Мерцедес“ – самосвал с разградска регистрация, идващ от Кубратския път, и лек автомобил „Фолксваген“ с русенска регистрация, който е пътувал по главния път в посока към Русе.

Две пътнички от лекия автомобил са транспортирани в УМБАЛ „Канев“ – Русе за преглед и оказване на медицинска помощ.

На мястото незабавно са изпратени полицейски екипи за оглед и документиране на обстоятелствата около инцидента. Пробите на водачите за алкохол са отрицателни.

Предстои изясняване на причините за катастрофата. Движението в района бе затруднено и се регулираше от органите на реда.