Тази неделя водещият на “Пееш или лъжеш” Димитър Рачков ще посрещне в играта певицата с един от най-разпознаваемите гласове - Петя Буюклиева. Изпълнителката на “Жена на всички времена” ще тества своя музикален усет в търсене на истинските таланти сред осем нови участници, готови да я убедят, че именно те заслужават финалния дует в шоуто.

До Мария Игнатова, Иван Христов и Андрей Арнаудов тази седмица ще се присъединят още две колоритни личности - актьорът Иво Аръков и ексцентричният изпълнител Деян Неделчев. Звездната комбинация обещава да внесе много настроение във всички етапи на шоуто. С помощта на техните напътствия, Петя ще наблюдава внимателно поведението, гласа и историите на участниците, стремейки се да отличи талантливите певци от добрите лъжци.

“Уникално е това шоу! Гледам го всяка неделя и се опитвам да позная кой пее и кой лъже през екрана” - сподели изпълнителката пред Елизабет Методиева в специалната ѝ рубрика за “На кафе”. Каква ще бъде нейната стратегия: “Ще наостря сетивата си, ще гледам през лупа и ще разчитам на интуицията си, за да позная. Дано хвана лъжата!” – надява се тя.

Сред участниците и тази неделя ще видим пъстра селекция от образи, всеки с различен характер и умения, готови да се докажат пред Петя Буюклиева и панела, че притежават истински талант. Салса танцьора, Футболната съпруга, Плувкинята и Ездача са част от участниците, които ще се качат на сцената на “Пееш или лъжеш”. Кой ще успее да спечели доверието на Петя? Кой ще блесне с вокални способности и кой ще разчита единствено на убедителната си история?

Разберете в “Пееш или лъжеш” тази неделя от 20:00 ч. по NOVA.