Двама възрастни мъже бяха успешно спасени, след като се загубиха в гориста местност край село Мирково, съобщиха от полицията в София.

Сигнал за помощ подал единият 77-годишен мъж в 18:50 ч. вчера, след като заедно с приятел се озовали дезориентирани по време на беритба на гъби в местността „Гълъбец“. По време на разходката единият от тях паднал на земята, а телефонът му губел обхват.

След получаване на сигнала била организирана спасителна акция, включваща служители на РУ-Пирдоп, ОДМВР-София и доброволци от планинския спасителен отряд. Униформените осъществили контакт с втория мъж по телефона и го инструктирали да остане на видимо място.

След около 4 часа обхождане на силно пресечената местност мъжете били намерени невредими и прегледани от екип на спешна помощ.