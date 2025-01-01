Прокурорите в Милано, които разследват предполагаема експлоатация на работници във веригите за доставка на големи марки, са поискали документация от още 13 компании от модната индустрия, предаде италианската новинарска агенция АНСА, като се позова на вестниците „Кориере дела Сера“и „Соле 24 Оре“.

Информацията е потвърдена с официални документи.

Исканията се отнасят основно до системите за контрол на компаниите върху производствените изпълнители и подизпълнители.

Документация е поискана от „Долче и Габана“, „Версаче“, „Прада“, „Гучи“, „Мисони“, „Ферагамо“, „Ив Сен Лоран“, „Живанши“, „Пинко“, „Кочинеле“, „Адидас“, „Александър Маккуин Италия“ и „Оф-Уайт“.

През последните години прокурорите в Милано извършиха редица разследвания за експлоатация на работници от компании, действащи в Италия, включително няколко мултинационални корпорации и известни модни марки като „Лоро Пиана“, „Валентино“, „Диор“, „Армани“ и най-скоро луксозния производител на обувки „Тодс“.