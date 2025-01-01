Светлините на коледното дърво пред Рокфелер център – емблема на празничния сезон в Ню Йорк – бяха запалени в сряда вечерта в Мидтаун Манхатън, предаде АП.

Тазгодишната елха е осветена от над 50 000 цветни LED светлини и е увенчана с кристална звезда „Сваровски“, тежаща 408 килограма.

Кънтри звездата Риба МакЕнтайър води прякото излъчване на церемонията. Знаменитият танцов състав „Рейдио Сити Рокетс“, който тази година отбелязва своята 100-годишнина, беше сред изпълнителите. На сцената излязоха също Майкъл Бубле, Марк Антъни, Хали Бейли, Гуен Стефани и Кристин Ченъуит.

Getty

23-метровият смърч от вида „норвежка ела“ беше отсечен от двор на частен дом в предградията на Олбани, на около 240 километра северно от Манхатън.

Собственичката Джуди Ръс каза, че семейството го дарява в чест на покойния ѝ съпруг Дан, който е починал преди пет години на 32-годишна възраст. Тя разказа, че дървото е засадено от прародителите му през 20-те години на миналия век.

„Това помага да се запълни една огромна празнина“, каза Ръс пред преди церемонията. „Кара ме да чувствам, че той отново е с нас и събира цялото ни семейство“, добави тя.

Getty

Дървото ще остане изложено до средата на януари пред ар деко небостъргача на 30 Rockefeller Plaza. След това то ще бъде използвано за дървен материал от благотворителната организация за достъпни жилища Habitat for Humanity.

Първото коледно дърво в Рокфелер център е закупено и поставено през 1931 г. от работниците на комплекса, които събрали общи средства, за да повдигнат духа по време на Голямата депресия. Това дърво – сравнително скромен 20-футов (6-метров) балсамов смърч – било украсено с гирлянди, направени на ръка от семействата на работниците.

Традицията се запазва, а първата официална церемония по запалването е проведена през 1933 г.