Текстовото съобщение – познатото на всички SMS – навършва 30 години. Първото в историята е изпратено на 3 декември 1992 г. във Великобритания, когато инженерът на Vodafone Нийл Папуърт изпраща кратък поздрав „Merry Christmas“ до своя колега Ричард Джарвис. На мястото на получателя обаче имало само… мълчание: Джарвис, намиращ се на коледно парти, така и не отговаря.

Любопитен детайл е, че телефонът, на който се появява първият SMS – моделът Orbitel 901 – тежи 2,1 килограма. За сравнение, това е приблизително равностойно на дванадесет съвременни смартфона iPhone 14.

От технически тест до глобално явление

Първоначално замислен като кратка форма на комуникация, ограничена до 160 знака, SMS набира скорост през 90-те години, когато мобилните телефони започват да навлизат в масова употреба. В своя пик потребителите по света разменяха милиарди кратки съобщения годишно, а през 2010 г. думата „texting“ официално влиза в английските речници.

Писането на съобщения в ранните години далеч не било удобно – телефоните разполагаха само с цифрови клавиатури, на които всяка буква изискваше по няколко натискания. Въпреки това SMS бързо се превръща в културен феномен. Експерти по телекомуникации си спомнят как хората се научавали да пишат със завидна скорост "на сляпо", превръщайки кратките съобщения в предпочитан начин за общуване.

Упадъкът на SMS – и защо услугата още оцелява

Днес текстовите съобщения отстъпват място на интернет базирани платформи като WhatsApp, Messenger и iMessage. Според Statista във Великобритания през 2021 г. са изпратени 40 милиарда SMS – значително по-малко от рекордните 150 милиарда през 2012 г. За сравнение, всеки ден по света се изпращат около 100 милиарда съобщения само в WhatsApp.

Въпреки това SMS все още имат своята роля. Много институции и компании ги използват за напомняния, уведомления и кодове за удостоверяване при логин – именно защото работят дори без интернет връзка. Ограниченията остават: SMS не е криптирана услуга и затова не се счита за напълно сигурна.

Технологията, която промени начина ни на общуване

Макар модерните приложения за съобщения да доминират, кратките текстови съобщения остават един от символите на мобилната революция. Според експертите SMS е дал началото на съвременното мобилно писане и е променил завинаги начина, по който използваме телефоните си.

Тридесет години след първото „Весела Коледа“, SMS остава част от ежедневието – и своеобразен мост между ранната мобилна ера и днешния свръхсвързан свят.