37-годишен мъж от Габрово е задържан в Дряново, след като автопатрулен екип го спрял за проверка на 4 декември, около 16:30 ч.

При тест за употреба на наркотични вещества техническото средство е отчело положителен резултат за метамфетамин и марихуана. Водачът е отказал да даде кръвна проба за химически анализ.

При проверка в автомобила му е открита суха зелена листна маса, която при полевия наркотест е реагирала на марихуана.

Мъжът е задържан по реда на МВР, а по случая е образувано досъдебно производство.