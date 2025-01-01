45-годишна жена предизвика катастрофа в кюстендилското село Горна Козница, съощиха от полицията.

Тя загубила контрол над автомобила си и се ударила в крайпътна беседка и метален стълб. За щастие, при инцидента няма пострадали.

Тестът на водачката за употреба на алкохол отчел 0,90 промила в издишания въздух, а кръвна проба е взета за допълнителен анализ.

Пътният участък е обезопасен, а автомобилът е преместен от пътното платно от екип на РСПБЗН – Бобов дол.

По случая е образувано досъдебно производство в РУ Бобов дол, като е уведомен дежурен прокурор.