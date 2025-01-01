Трафопост в Дупница беше изрисуван с лика на Апостола на свободата – Васил Левски, като част от инициативата на ЕРМ Запад за облагородяване на градската среда.

Художествената композиция включва и непреходното му послание, че „Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме.“

Проектът е дело на стрийт артистите Георги Стефанов и Sofia Graffiti Tour. Трафопостът се намира в обновена от Община Дупница градска градина.

Новата визия допринася за още по-приветлив и мотивиращ облик на градското пространство за жителите и гостите на града, посочват от електроразпределителната компания.

От там добавят, че проектът е част от дългосрочното партньорство между ЕРМ Запад, част от Електрохолд, и местните власти за създаване на красива и приветлива среда и за възпитаване на отговорно отношение към елементите в нея.