/ iStock photos/Getty images

Европейската комисия предложи днес допълнителни стъпки в борбата с разпространението на наркотици, предава кор. на БТА Николай Желязков. Търговията с наркотични вещества е основна заплаха за благосъстоянието на европейците и за европейската сигурност, се посочва в съобщение на комисията по този повод.

Отбелязва се, че разпространението на наркотици като кокаин и синтетични вещества води до насилие, корупция и икономически злоупотреби. Новите наркотици допълнително увеличават опасността от отравяне и предозиране, а децата и младите хора са особено засегнати, пояснява ЕК. 

В предложените мерки от комисията се предвижда осигуряване на възможност за наблюдение и бързо известяване между държавите от ЕС при появата на нови наркотици и съставки за тяхното производство; мерки за лечение и реинтеграция в обществото на наркозависими хора, както и за образование на младежите за вредата от наркотиците; развитие на сътрудничество между държавните служби и частните дружества за проследяване на разпространението на наркотици с помощта на пощенски пратки и онлайн; взаимодействие с държави извън ЕС.

Комисията се стреми да опрости правилата за засичането на нови наркотични вещества, както и да улесни създаването на обща европейска база данни за тяхната поява. Предвиждат се също мерки за пресичане на достъпа до вещества, необходими за производството на наркотици.

кор. на БТА Николай Желязков
Последвайте ни

Свят