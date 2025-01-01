15% ръст на новообразуваните досъдебни производства срещу пияни или дрогирани шофьори от началото на тази година до края на октомври, спрямо същия период на 2023 г., показват данни на Софийската районна прокуратура.

След промените в Наказателния кодекс, които позволиха отнемането на колата, ако водачът е седнал зад волана под въздействието на алкохол или наркотици, осъдените се увеличават от 537 през 2023 година на 741 за тази.

Жена загина, а двама души са в болница след тежка катастрофа край Ямбол

По данни на МВР само за изминалото денонощие четирима души са загинали при 16 катастрофи у нас.

На 14 юни тази година Фатиме Шиндева губи брат си и първата си братовчедка при тежка катастрофа между благоевградските села Краище и Дагоново. Зад волана е 19-годишно момиче. Пробите на място за алкохол или наркотици са отрицателни.

По думите ѝ в тяхното платно с висока скорост връхлита автомобил, а вследствие на катастрофата братовчедка ѝ загива на място, докато брат ѝ си отива седем часа по-късно в болницата. Близките искат отново тези проби да бъдат направени, тъй като имат съмнения.

От Сдружение "Ангели на пътя" казват пред NOVA, че историята на Фатиме не е изключение.

През 2023 г. парламентът промени Наказателния кодекс, като завиши наказанията за пияни и дрогирани водачи. Данните на прокуратурата сочат, че новообразуваните дела срещу такива шофьори са с 15% повече. А профилът на този тип нарушители е идентичен.

"Нямат трудова заетост, нямат семейство, работа. А са предимно групи, които са криминални регистрации, много често с девиантно поведение. Имаше усещане в обществото, че като че ли не се въздейства достатъчно върху пияните и дрогирани водачи. След промените в Наказателния кодекс, колите на тези шофьори вече се отнемат. Ако не са тяхна собственост, плащат стойността на автомобила", обясни говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

Че осъдените предимно са рецидивисти на пътя, потвърждават и още от Българската асоциация на пострадали при катастрофи. И тълкуват ръста на новообрзуваните дела по различен начин.

"Говорим за начин на мислене, възпитание, за усещане на това до какво могат да доведат твоите действия. За последиците за теб самия или за други хора", смята Илия Тодоров от асоциацията.

Според него повече хора биват тествани, а няма увеличение в този тип престъпления - просто повече са хванатите.

А само през изминалата седмица има два нови негативни рекорда: лице е осъдено за управление с 4,19 промила, а дрогиран водач е заловен с 3 вида наркотик и също е осъден. Стойността на автомобила му е 98 хил.лв., съобщават от СРП.