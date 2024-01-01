Столичната община ще кандидатства по проект за модернизация на системата за изкуствено осветление в 14 района на София. Предложението е на заместник-кметовете на Илиян Павлов и Никола Барбутов и предстои да бъде одобрено на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. По този начин общината ще може да представи проектното си предложение за финансиране по програма на Министерството на енергетиката, която е част от Националния план за възстановяване и устойчивост.



От общината обясниха, че енергийната ефективност е приоритет за местната власт и заради това ще извършат технико-икономически анализ на системите за осветление.



В районите „Изгрев“, „Искър“, „Младост“, „Панчарево“, „Студентски“, „Витоша“, „Лозенец“, „Овча купел“, „Средец“, „Триадица“, „Връбница“, „Надежда“, „Слатина“ и „Подуяне“ установените стари и амортизирани енергоемки осветителни тела ще бъдат подменени с нови и енергоспестяващи лампи.



Според изготвеното предложение са включени средните улици и булеварди, където осветлението ще бъде изцяло подменено:



► бул. „Александър Пушкин“ – от бул. „Цар Борис III“ до ул. „Даскал Стоян Попандреев“;

► бул. „Андрей Ляпчев“ – от бул. „Св. Климент Охридски“ до бул. „Александър Малинов“;

► бул. „Андрей Сахаров“ – от ул. „Св. Киприян“ до бул. „Андрей Ляпчев“;

► бул. „Братя Бъкстон“ – от бул. „Цар Борис III“ до бул. „Никола Петков“;

► бул. „Брюксел“ – от ул. „Продан Таракчиев“ до бул. „Цариградско шосе“;

► бул. „Джеймс Баучер“

► бул. „Драган Цанков“ – от бул. „Пейо Яворов“ до бул. „Д-р Г.М.Димитров“ и от бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ до бул. „Пейо Яворов“;

► бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ – от бул. „Драган Цанков“ до бул. „Мадрид“;

► бул. „Копенхаген“ – от бул. „Проф. Цветан Лазаров“ до ул. „Самоковско шосе“;

► бул. „Ломско шосе“ – от ул. „Република“ до кръговото при ул. „Острова“;

► бул. „Никола Петков“ – от бул. „Цар Борис III“ до ул. „Равнище“;

► бул. „Овча купел“ – от ул. „Житница“ до „Цар Борис III“;

► бул. „П.Ю.Тодоров“

► бул. „Филип Аврамов“ – от бул. „Александър Малинов“ до ул. „Самара“;

► бул. „Христофор Колумб“ – от бул. „Цариградско шосе“ до ул. „Продан Таракчиев“;

► бул. „Цар Борис III“ – от бул. „Акад. Иван Евстатиев Гешов“ до бул. „Никола Петков“;

► бул. „Цар Освободител“ – от бул. „Васил Левски“ до пл. „Орлов мост“;

► бул. „Цветан Лазаров“ – от ул. „Димитър Пешев“ до ул. „Кривина“;

► бул. „Черни връх“;

► бул. „Шипченски проход“ – от бул. „Михай Еминеску“ до ул. „Иван Димитров-Куклата“;

► локалното платно на бул. „Цариградско шосе“ – от 4-ти км в посока бул. „Александър Малинов“;

► пътен възел „Казичене“;

► пътен възел „Цариградско шосе“;



►участъци от улиците: „8-и декември“; „Акад. Борис Стефанов“; „Алеко Богориди“; „Амстердам“; „Ангел Войвода“; „Атанас Дуков“; „Атанас Узунов“; „Бели Дунав“; „Боян Магесник“; „Бяла черква“; „Васил Кънчев“; „Войнишко въстание“; „Ген. Йосиф Гурков“; „Гео Милев“; „Йордан Хаджиконстантинов-Джинот“; „Костенски водопад“; „Любляна“; „Макгахан“; „Незабравка“; „Нишава“; „Обиколна“; „Проф. Марко Семов“; „Резбарска“; „Република“; „Самоковско шосе“; „Стоян Михайловски“; „Фредерик Жолио Кюри“; „Христо Силиянов“; „Цар Иван Асен II“.



Бюджетът на проектното предложение е в размер на 2,539 млн. лева – от които близо 2 млн. лева ще бъде безвъзмездната финансова помощ, а 539 257 лева от бюджета на Столична община за 2025-а година.



Целта на модернизацията е подобряване качеството на уличното осветление, намаляване на разходите за електрическа енергия, както и справяне с уличната престъпност. По време на извънредното заседание на градския парламент по сигурността кметът на София Васил Терзиев посочи, че подобряването на осветлението в града е една от мерките за това софиянци да живеят в по-спокойна градска среда. Вече е възстановено изцяло неработещото осветление в два от най-посещаваните паркове – „Южен парк“ и „Западен парк“, а в момента се работи активно да се реализира и в парковете „Заимов“ и „Хиподрума“.