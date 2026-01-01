Само 1,1% от предприятията в европейската бизнес икономика са под чуждестранен контрол, но именно в тях работят 15,5% от заетите, а генерираната от тях добавена стойност достига 24% от общата за ЕС. Зад тази привидно малка част от корпоративната структура стои непропорционално голям икономически ефект — характеристика, която е особено ясно изразена в страните от Централна и Източна Европа.

България е показателен пример. През 2023 г. 18,7% от всички заети в бизнес икономиката на страната са работили в предприятия, контролирани от чуждестранни компании. Това е с 3,2 процентни пункта над средното равнище за Европейския съюз. В абсолютни числа става дума за 411 020 души, предаде Евростат.

Разликата с Румъния е още по-показателна. Там делът достига 26,9%, или 1 301 612 души — почти всеки четвърти зает в бизнес икономиката. Румъния се нарежда сред държавите с най-силно присъствие на чуждестранно контролирани предприятия, редом до Словакия и Чехия, където делът съответно е 28,0% и 27,5%.

Тези стойности очертават ясно регионално разделение. В Люксембург цели 44,5% от заетите работят в предприятия с чуждестранен контрол, докато в Ирландия делът е 27,6%. В същото време при най-големите икономики на ЕС зависимостта е чувствително по-ниска: 12,1% в Германия, 11,9% във Франция и 9,9% в Италия. Испания е на 15,5%, колкото е и средното за Съюза.

Структурата не е случайна. Евростат отчита, че чуждестранно контролираните предприятия по правило са значително по-големи от национално контролираните. Именно затова техният икономически отпечатък е многократно по-голям от дела им в общия брой предприятия. В ЕС те са едва 1,1% от предприятията, но осигуряват 28,6% от оборота и 24,0% от добавената стойност.

За България това означава, че международният капитал не е периферна част от икономическата структура, а съществен фактор за заетостта и производството. Страната обаче все още се намира под равнището на редица свои източноевропейски конкуренти. Румъния например има над осем процентни пункта по-висок дял на заетите в предприятия с чуждестранен контрол.

Тази разлика е важна и от гледна точка на модела на икономическа интеграция. Евростат посочва, че в държавите с високо присъствие на чуждестранни предприятия значителна част от заетостта е концентрирана в производството, като относително ниските разходи за труд и включването в трансгранични производствени вериги са сред факторите за привличането на международен капитал.

В същото време статистиката показва и друга особеност: малкият брой предприятия с чуждестранен контрол не означава малко влияние. Напротив — тяхната концентрация в по-големи и производително по-значими компании превръща международната собственост в един от ключовите канали, през които европейската икономика се свързва с глобалните вериги на стойността.

България е част от този процес, но данните показват и неговата двойственост. От една страна, близо една пета от работещите в бизнес икономиката получават заетост от компании с чуждестранен контрол. От друга — страната остава под равнището на Румъния и водещите държави от региона. Така мястото на България в европейската икономика продължава да се определя не само от размера на привлечения капитал, но и от способността му да създава по-висока добавена стойност, по-сложни производства и устойчиви работни места.