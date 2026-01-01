Временно се ограничава движението за моторни превозни средства над 12 тона на автомагистрала „Хемус“ в област София в двете посоки и в област Ловеч в посока София поради силен снеговалеж и снегопочистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано от АПИ призоваха шофьорите, на които им предстои пътуване днес и в следващите дни, да тръгват на път с автомобили, готови за зимни условия. Необходимо е да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция, да не предприемат резки маневри и да не изпреварват специализираните машини, които обработват настилките.

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология през нощта ще е облачно, в по-голямата част от страната с валежи от сняг. В Дунавската равнина на много места ще има условия за виелици и навявания. В Източна България до сутринта ще вали дъжд, който също ще премине в сняг.