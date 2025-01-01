Правителството реши да отпусне еднократна финансова помощ от 15 000 лева на законните наследници на загиналите на 3 и 4 октомври 2025 г., вследствие на природните бедствия и пороите в област Бургас. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Необходимите средства от общо 60 000 лева са осигурени от бюджета на Министерството на труда и социалната политика. Еднократните помощи ще бъдат изплатени от дирекция „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане. По този начин ще се осигури допълнителна финансова подкрепа за техните семейства.

На днешното си заседание Министерският съвет прие и Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

С Постановлението се одобряват 90 669 706 лв. за извършване на дейности за намаляване на риска от бедствия, възстановяване на разходи за проведени спасителни и неотложни работи при овладяване на бедствени положения, за възстановяване на инфраструктурни обекти.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов съобщи, че до 7500 лв. може да получи едно семейство, пострадало от наводненията във ваканционното селище Елените.