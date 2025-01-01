Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев и финансовият министър Теменужка Петкова влязоха в остър задочен в социалните мрежи относно парите на България.

Василев обяви, че за последните шест месеца е изтеглен по-голям като размер държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно. Във видео, публикувано на фейсбук страницата на ПП, той попита министър Петкова за какво са били изхарчени над 16,5 млрд. лв., изтеглени от приемането на бюджета за 2025 г. до момента.

Лидерът на партията даде конкретни примери за това, как, според него, са били оползотворени 15,5 млрд. лв. за 2022, 2023 и 2024 година – почти двойно увеличение на пенсиите и заплатите, данъчни облекчения за млади семейства, безплатни учебници за децата от първи до 12 клас, по 300 лева за всяко дете в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Асен Василев добави, че благодарение на тези средства бюджетът на Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ) е станал от 350 млн. лева на 4 млрд. лв., били са отделени над 1 млрд. лева за нови влакове за БДЖ, финансирано е било придобиването на медицински хеликоптери и над 4000 нови линейки.

Лидерът на ПП обясни също, че за последните шест месеца доходите са били замразени, а цените непрекъснато растат.

Последва мигновена ответна реакция.

"Асен Василев ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците", обяви министърът на финансите Теменужка Петкова. В публикация във Фейсбук тя отговори на критичния пост на лидера на „Продължаваме Промяната“

Според Петкова бившият министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната, пише още тя.

Тя даде примери, критикувайки Василев, че е взел заеми, за да увеличи заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки, "взел е от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени, изтеглил е от Националната електрическа компания (НЕК) 1,2 млрд. лв., уж за купуване на зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари, взел е 1,2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени, подписал е споразумение за помощ на земеделците за 600 млн. лв. без да са били осигурени средства в бюджета, обещал е на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а в бюджета са били предвидени само 500 млн. лв., както е превърнал в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо", пише още министърът на финансите.

Вчера Министерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40 на сто, съобщиха от Българската народна банка. Предложени за продажба бяха тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. с лихвен процент 2,75 на сто годишно и общ размер 300 млн. лв. Това е десетият аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, показа справка на БТА в данните на Министерството на финансите.

Досега тази година на вътрешния пазар е набран нов дълг в размер на 2,4 млрд. лв. Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бе набран дълг в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли бяха продадени облигации на стойност 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева). Така от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, възлиза на 18,9 млрд. лева.