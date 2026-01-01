Народното събрание днес ще гласува и избере 107-то българско правителство, а след това предстои кабинетът „Радев“ да положи клетва пред депутатите. ПГ на „Прогресивна България“ има мнозинство със 131 депутати. Депутатите решиха решения за избиране на Румен Радев за министър-председател на България и за одобряване на структурата и състава на предложеното от него правителство да бъдат на едно общо гласуване.

БГНЕС

Благодаря на българските граждани, които с вота си сложиха край на политическата криза. С тези думи започна изказването си пред депутатите Радев.

"Ще разчитаме на вашия опит, на вашата преценка, на критика и алтернативни предложения", каза той от парламентарната трибуна.

БГНЕС

БТА

Днес сме свидетели на нещо, което в политическия живот е рядкост - представяне на кабинет, зад който стои ясна философия, последователна логика и преди всичко уважение към гражданите на тази страна. Днес пред нас стои за одобрение не просто списък с имена, а ясен, прагматичен и компетентни екип, който има капацитета да преведе България през глобалните процес", каза при обсъждането на проектокабинета "Радев" Константин Проданов от "Прогресивна на България" . Той заяви подкрепата на групата за структурата и състава на предложения кабинет.

Проектокабинетът „Радев“ се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри. Предложената структура се различава с едно министерство по-малко от традиционната до момента структура на Министерския съвет.

БГНЕС

Министър – председател – Румен Георгиев Радев;

Заместник министър-председател и министър на финансите - Гълъб Спасов Донев;

Заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Георгиев Пулев;

Заместник министър-председател – Иво Христов Петров;

Заместник министър-председател Атанас Ангелов Пеканов;

Министър на вътрешните работи – Иван Петев Демерджиев;

Министър на отбраната – Димитър Желязков Стоянов;

Министър на външните работи – Велислава Николаева Петрова – Чамова;

Министър на правосъдието – Николай Найденов Найденов;

Министър на труда и социалната политика – Наталия Димитрова Ефремова;

Министър на образованието и науката – Проф. Георги Александров Вълчев;

Министър на здравеопазването – Катя Георгиева Ивкова;

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Руменов Василев;

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Димитров Шишков;

Министър на енергетиката – Ива Венциславова Петрова;

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Генчев Пеев;

Министър на земеделието и храните – Пламен Николаев Абровски;

Министър на околната среда и водите – Росица Атанасова Карамфилова – Благова;

Министър на културата – Евтим Петров Милошев;

Министър на туризма – Илин Павлинов Димитров;

Министър на младежта и спорта – Енчо Ангелов Керязов.

БТА

След клетвата на новия кабинет предстои церемония по предаване на властта в Министерския съвет и по министерства.

В четвъртък президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

Няма друго правителство, съставено толкова бързо, веднага след изборите, отбеляза Радев.

Държавният глава посочи, че пред новото парламентарно мнозинство и правителството стоят важни решения, които не търпят отлагане. „Сигурност в социалните плащания, изработването и приемането на държавен бюджет до края на 2026 г., работа по бюджета за 2027 г., гаранции за развитие на бизнеса, икономиката, енергетиката, отговор на предизвикателствата във външен план“, каза още тя. Илияна Йотова изрази надежда, че в работата за постигането на тези цели „Прогресивна България“ ще бъде в добра координация с останалите институции и власти в страната.

„От вас ще зависи да се върне доверието на българите в политическата система и институциите“, каза президентът. Тя се обърна към Румен Радев с думите: „Сигурна съм, че лично Вие и мнозинството в Народното събрание, както и бъдещият кабинет, ще направите всичко възможно, за да може да има стабилно управление, да се гарантира сигурността на българските граждани в името на развита и просперираща България“.