Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев с коментар пред журналисти за присъединяването на страната ни към Съвета за мир.

"България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа, натика ни до най-бедната държава в ЕС - Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал", каза Василев.

"Когато България е натикана до Унгария, това означава, че ние сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще направи много по-трудно за българския бизнес да може да работи на най-големия си пазар в Европейския съюз. Това ще направи много по-трудно за България да се включи и да отстоява общоевропейската позиция, която може да ни даде сила в световен мащаб", каза още Василев.

По думите му тази позиция е взета от едно правителство в оставка, което, според него, е нелегитимно да предприема такива големи външнополитически ходове.

"Причината да не ни приемат 15 години в Шенген, да не ни приемат 15 години в Еврозоната, е точно такова нагаждаческо поведение да седнем на двата стола и накрая да паднем на земята", обясни още Василев и допълни, че България трябва да заеме ясна позиция.

Според него би било добре такова решение да бъде поне обществено обсъдено.

"Това решение слага България в ъгъла на ЕС до Унгария", обясни още Василев. По думите му първо трябва да се формира българска позиция, след това тя трябва да бъде обсъдена, отстоявана. "Опитите ние сами да играем срещу съюза, в който сме избрали да бъдем - означава да сме натикани в ъгъла на този съюз", каза още той.