Председателят на „Продължаваме промяната“ (ПП) Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова дойдоха по собствено желание в Комисията за противодействие на корупцията (КПК), за да дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена. Те не бяха разпитани.

"Ние дойдохме тук да кажем истината. Тя трябва да се знае - политическите затворници трябва да бъдат освободени", каза Кирил Петков. По негови думи държат четирима души в ареста трети месец и не ги викат за свидетели.

На излизане от КПК само след няколко минути Асен Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит. Казаха, че имат по-важна работа от това да ни разпитат и че няма проблем кметът на Варна да си стои в ареста, добави той. Въпреки че и прокуратурата, и съдът са им дали указания да ни разпитат, КПК има по-важна работа, коментира Василев. Очевидно тази комисия, въпреки че си получава заплатите, отказва да си свърши работата, допълни той.

Протест пред сградата на Антикорупционната комисия

От 1 октомври сме подали искане да ни връчат призовка, за да бъдем разпитани и да кажем истината, каза Лена Бориславова. Тя посочи, че прокуратурата вече два пъти е казала да бъдат разпитани и въпреки това Антикорупционната комисия не иска да събере тези показания.

Представителите на ПП бяха посрещнати от активисти на "ДПС-Ново начало" пред сградата на Антикорупционната комисия. Искаме закриване на КПК, защото е "бухалка" на ПП-ДБ, обясни пред журналисти Радослав Ревански, кмет на Белица.

Тук сме с кмета на Якоруда. Видяхме на живо - дойдоха шефовете на Антикорупционната комисия, коментира Ревански, след като представителите на "Продължаваме промяната" излязоха от КПК. Ако евентуално са поръчали поредния кмет, да им кажем, че не могат да ни изплашат, допълни той. Ревански коментира, че преди три години е имало опит кметът на Якоруда да бъде поръчан от същите тези хора.

Както 2021 г. не ни изплашиха, така казваме и сега, че не ни е страх от тях, добави кметът на Якоруда Мехмед Вакльов. "Време е истината в България да излезе - за Рашковците, кой държи КПКОНПИ като бухалка", коментира той.