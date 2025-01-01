Представители на младежкото „ДПС - Ново начало” се събраха на протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Според тях комисията е „бухалка” на ПП-ДБ, чиито представители също бяха на място, но за да дадат показания в КПК.

„Събрахме се тук, за да кажем, че искаме закриване на Антикорупционната комисия, понеже тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния „бащица“ Радев, с Копринков и Узунов. Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: „Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви пред NOVA Радослав Ревански от „ДПС – Ново начало”.

Пресцентър на ДПС-Ново начало

На място отидоха и представители на "Продължаваме промяната" - председателят на ПП Асен Василев, бившият премиер Кирил Петков и депутатът Лена Бориславова, за да дадат показания по делата, в които се споменават техните имена. Те не бяха разпитани, предаде БТА.

„Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Петков. На излизане от КПК Василев посочи, че няма движение по тяхното искане за разпит.