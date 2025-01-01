"Въпреки че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени" - това коментира пред NOVA украинският журналист Тетяна Станева във връзка с полицейската акция и обиски в офиси на оръжейни фирми у нас бяха извършени във вторник по искане на службите в Киев.

„Службата за безопасност на Украйна непрекъснато работи по такива въпроси – търсене на агенти на Русия. Ние ги намираме при нас, как да се учудваме, че има такива и при вас? Болно ми е, че България може да е замесена. Въпреки че става въпрос за отделни фирми, тази схема не може да мине без държавата. Явно някъде и българските служби са продънени, което е ужасно”, коментира Станева.

Разследват търговци на оръжие у нас за корупционни престъпления в Украйна

По думите ѝ новината за акцията у нас не е взривила медиите във воюващата страна и само някои издания са проявили интерес.

Ожесточена полемика и протести в Украйна предизвикаха действия на президента Володимир Зеленски, който първоначално прокара законни текстове, с които подчини две от правителствените антикорупционни агенции - Специализираната антикорупционна прокуратура и Националното бюро за борба с корупцията. Спор се разрази и сред европейските лидери, след което правомощията на двете структури се следят от държавата.