"Когато колите изчезнаха, на мястото на паркинга се появи площад. С колегите от “Средец” и “Оборище” вече обмисляме какви да бъдат следващите стъпки, за да го превърнем в пълноценна част от красивата градска среда". Това написа в профила си във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

Градоначалникът пита "Какви са вашите предложенията за това пространство?".

От 1 декември 2025 г. парламентът вече не може да използва зоната за охрана, обособена на площад „Св. Александър Невски“ към историческата сграда на Народното събрание. Това стана ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов.

Ербап или не: От кого зависи паркингът около „Св. Александър Невски” да се върне на софиянци

Зоната за охрана около сградата на Народното събрание на пл. „Народно събрание“ № 2 е съгласувана с Министерството на вътрешните работи в изпълнение на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

Столичната община

До решението се стигна след като по-рано председателят на Народното събрание Рая Назарян постави въпроса за обсъждане по време на заседанието на Председателския съвет на парламента. Тя отбеляза, че цялата дейност на народните представители и администрацията на законодателната институция вече е съсредоточена в сградата на пл. „Княз Александър Първи“. По темата бяха представени различни мнения от ръководствата на всички парламентарни групи.

Председателят на парламента Рая Назарян е на мнение, че пространството, което Народното събрание няма да използва, би било добре да бъде предназначено за пешеходна зона около храм-паметника „Св. Александър Невски“.

От "Спаси София" написаха във фейсбук, че "една несправедливост е премахната".

"Победа! Депутатският паркинг около Св. Ал. Невски се маха от 1 декември! Битката, която Спаси София води от години, най-накрая се увенча с успех. Една несправедливост е премахната, наред са стотиците паркоместа, превзети от министерства, съдилища, полиция, агенции и чиновници. Всички печелим от повече свободни паркоместа и свободни и красиви градски пространства", написаха от "Спаси София".

Преди решението на парламента въпросът повдигна лидерът на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, който призова в писмо кмета Васил Терзиев да отвори паркинга около “Св. Александър Невски” в София.

"От вчера в социалните медии се чува смешен плач на столични общински съветници за паркинга на “Св. Александър Невски”. Интересното е, че казват, че искат да го няма. Как “паркингът да го няма”, момчета? Този паркинг е необходим на софиянци - да си паркират колите, когато ходят на църква например или посещават Националната галерия “Квадрат 500” или БАН", пише Пеевски.

„Напълно подкрепям предложението: паркингът до „Св. Александър Невски“ трябва да служи на софиянци, а не на депутати и тяхната „зона за сигурност“, която самият парламент е решил да обособи там. Столична община има пълна готовност още следващата седмица да постави табели „Синя зона“ и да отвори десетки места за гражданите – за хората, които посещават катедралата, Националната галерия или БАН. Софиянци заслужават това пространство да бъде на тяхно разположение, а не на специално охраняван паркинг“, заяви тогава Терзиев.