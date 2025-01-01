Пожар е избухнал по неустановени причини в съоръженията на държавната енергийна компания Petroleum Pipeline Corporation ("Боташ") в истанбулския район Силиври. Това съобщи turkiyetoday.com.

Районът е отцепен, на място са изпратени множество екипи на пожарната.

Според първоначалните оценки няма загинали или ранени.

"Боташ", която извършва дейности по внос, износ, съхранение, пренос, търговия на едро на газ, търговия с LNG и пренос на нефт е сред най-големите организации в Турция с годишен оборот от приблизително 20 млрд. турски лири (471,5 млн. долара).