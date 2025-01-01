В няколко града у нас тази вечер жители протестираха с искане за оставка на правителството.

В Габрово жители се събраха на площад „Възраждане“ на протест „срещу статуквото“. След това се отправиха към сградите на Съдебната палата и на Областната администрация, където скандираха "Оставка".

Протестиращите тръгнаха на шествие, успяха да пробият полицейския кордон и се събраха пред офиса на ГЕРБ в града. Там започнаха да хвърлят бомбички и различни предмети. Един човек беше отведен от полицията, предаде кореспондентът на БТА Радослав Първанов

БТА

Граждански протест, организиран в социалните мрежи, за втора поредна вечер събра хора и на централния площад в Ямбол. Обединяващото в исканията им беше оставка на правителството, предаде кореспондентът на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

„Макар че бюджета вече го свалиха, всички тук сме се събрали с обща кауза, най-вече против корупцията и несправедливостта, които се случват в България. Мисля че хората тук са готови за някаква промяна“, аяви организаторът на протеста Анджелина Пехливанова, студент по дентална медицина.

„Надявам се да има оставка на кабинета, защото това вече не се трае. Мястото на тези хора не е там вътре”, допълни тя. Протестът в Ямбол премина без изказвания на говорители пред всички присъстващи. Хората бяха събрани на отделни групички. Имаше присъствие на единични представители на някои опозиционни политически партии, които настояха, че участието им е като граждани.

„Това, че в протестите и тук, и в другите градове, се включват хора от различни партии, ме радва и притеснява едновременно", каза още Анджелина Пехливанова. „Трябва да сме заедно срещу общия проблем, а не всеки да търси своя интерес", добави организаторката на протеста. „Не на мафията”, „Оставка”, „Прасетата са в кочината, а не в парламента” бяха част от плакатите, носени от протестиращите.

БТА

Развявайки български знамена и скандирайки „Оставка“, и жители на Видин се събраха пред сградата на общината, за да искат оставка на правителствотото.

"Подкрепяме позицията на протестите и искаме оставка. Събрали сме се да отстояваме нашите искания. Нещата трябва да се променят поне за децата ни", каза Марта Абушинова от организаторите. Тя призова хората отново да се съберат утре вечер пред Общината във Видин.

"Тук съм да подкрепя хората, защото смятам, че трябва да сложим край на този корумпиран и престъпен начин на управление от последните години, каза Димитър Велков, който е общински съветник. Ние протестираме и срещу бюджета, защото предвидените мерки ще бръкнат в джоба на всеки български гражданин", отбеляза той.

БТА

Група граждани организираха протест и в Русе. Инициатор на недоволството е движение "Непримиримите". Протестиращите се събраха на централния площад пред сградата на Общинската и Областна администрации в града и също поискаха оставката на правителството.