Прокуратурата в Рим разследва четирима души във връзка с частичното срутване на средновековна кула "Конти" в центъра на италианската столица, станало на 3 ноември, при което загина румънски строителен работник, съобщи АНСА.

Шестдесет и шестгодишният румънец Октав Стоичи беше заклещен под развалините в продължение на 11 часа, преди да бъде изваден жив и откаран в болница, където по-късно почина от получените наранявания. Стоичи беше част от екип, извършващ ремонтни и реставрационни дейности в историческата кула, намираща се в непосредствена близост до Колизеума.

Заподозрените във връзка с инцидента са архитекти, техническият ръководител на проекта и един инженер. Разследването е насочено към потенциална неправилна оценка на устойчивостта на конструкцията по време на ремонтните дейности.