Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е готова за война, „ако Европа я потърси“, като обвини Европа в опит да саботира споразумение, което да сложи край на войната в в Украйна.

Това изказване той направи преди срещата си с американските пратеници Стив Уиткоф и зетя на президента Доналд Тръмп, Джаред Къшнър.

Според Тръмп Путин иска войната в Украйна да приключи въпреки скорошните руски атаки

„Не планираме война с Европа, но ако Европа пожелае и я започне, ние сме готови веднага“, каза Путин.

„Ако Европа изведнъж реши да започне война с нас и я започне, много бързо може да се стигне до ситуация, в която няма да има с кого да се договаряме“, каза още той, цитиран от държавните руски медии.

„Те нямат програма за мир, те са на страната на войната“, добави той, като повтори твърдението си, че европейските лидери пречат на опитите на САЩ да посредничат за мир в Украйна.

Путин допълни, че европейските промени в последния план на Тръмп за прекратяване на войната „целят единствено едно нещо – да блокират изцяло целия мирен процес и да поставят изисквания, които са абсолютно неприемливи за Русия“.

Вашингтон представи първоначален проект от 28 точки за прекратяване на конфликта, по-късно променен след критики от Киев и Европа, които смятат, че той защитава прекалено много от максималистичните искания на Русия.

Планът за прекратяване на войната е подкрепян от Тръмп, но европейските държави се опасяват, че той може да принуди Киев да се поддаде на руските искания, особено по отношение на територии.

От страх от нова руска агресия, Европа многократно заявява, че на Украйна не трябва да се налага несправедлив мир.

Американските пратеници сега се опитват да финализират плана с одобрението на Москва и Киев.