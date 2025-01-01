Руският президент Владимир Путин ще се срещне утре в Москва със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф, съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Специалният пратеник на президента на САЩ Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, потегли по-рано днес за Москва, за да продължи преговорите с Русия относно американския план за прекратяване на войната в Украйна.

Неотдавна Тръмп представи план в 28 точки за прекратяване на конфликта в Украйна. Миналата седмица по време на преговори в Женева между делегации на САЩ, Европа и Украйна в плана бяха внесени някои изменения. Вчера в щата Флорида се проведоха преговори между американска и украинска делегация, отново фокусирани върху определени точки от плана.