Френският президент Еманюел Макрон посрещна, в Елисейския дворец, със сърдечна прегръдка украинския си колега Володимир Зеленски, съобщи „Гардиън“.

Графикът се е променил леко и двамата се очаква да направят изявления пред медиите в ранния следобед.

Зеленски проведе разговори с Макрон в Елисейския дворец, като Украйна обмисля своите опции относно плана, застъпен от страна на САЩ, но който европейските държави се страхуват, че може да означава отстъпки пред руските изисквания.

Ситуацията стана още по-сложна заради корупционен скандал, който разтърси най-близкия кръг на Зеленски и доведе миналата седмица до отстраняването на неговия главен преговарящ и първи секретар, Андрий Ермак.

След повече от три и половина години от пълномащабното нахлуване на Русия, Киев е под значителен натиск на бойното поле, докато руската офанзива продължава да напредва.

Американски и украински преговарящи проведоха часове на — по техни думи — „продуктивни“ разговори във Флорида на 30 ноември, като САЩ обявиха, че „има добри шансове за сделка“.

 

 

Работата за мир продължава“, написа Макрон в кратък пост в X след посрещането на Зеленски.

„Все още има трудни въпроси, които трябва да бъдат решени“, написа Зеленски в социалните мрежи— след нов телефонен разговор с президента на Финландия, Александр Стъб, който има добри отношения както с американския, така и с украинския лидер.

Украинският президент описа преговорите в Съединените щати като „много конструктивни“, добавяйки, че решения относно „по-нататъшните действия“ на Украйна ще бъдат взети, след като се върне делегацията оттам и тя бъде изслушана. 

Свят