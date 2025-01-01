В Хасково започна реконструкцията и същевременно изместването на захранващ водопровод с дължина 1760 метра, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Строителните работи по трасето са в ход от резервоар „Радарите“ до кранова шахта с регулатор в най-големия жилищен квартал в Хасково - „Орфей“, уточниха от Общината.

Изместването на водопровода се налага, тъй като досега той преминаваше през частни имоти, което затруднява поддръжката му и отстраняването на аварии по него.

Общата стойност на проект „Радарите“ възлиза на близо 1,2 млн. лева. От тях малко над 978 хил. лв. са осигурените средства по инвестиционната програма, а плащането на данъка за добавена стойност за обекта, в размер на около 196 хил. лв., е осигурен от бюджета на Община Хасково.

Реализацията на инвестицията цели подобряване на качеството на водоснабдяването за голяма част от града. Успоредно с проекта по водопровод „Радарите“, в Хасково се работи и по смяната на още два водопровода. Обектите са включени в новите 14 проекта за реконструкция на основни захранващи ВиК-трасета с обща дължина над 15 километра.

Началото бе дадено със символична първа копка по смяна на подземната инфраструктура на ул. „Бял камък“ на 15 ноември тази година.