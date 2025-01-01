В Министерски съвет бе подписан договор за инженерно консултантски услуги за изграждането на 7 и 8 блок между „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД и консорциумът LEP-BWXT-CNPSA.

„Днес присъстваме на изключително важна церемония. Това е най-важният проект за българското правителство. Най-големият проект не е само за това десетилетие, но проект, който важи с пълна сила като най-голям и за следващото такова“, заяви министърът на енергетиката Жечо Станков след подписването.

Той подчерта, че най-важният договор, който предстои да се подпише през следващата година от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ е IPC-договорът, но първият по важност след него е именно договорът за инвеститорския контрол, който днес бе подписан.

Министър Станков отбеляза, че канадският консорциум работи качествено, в срокове и в рамките на бюджета. „След взимане на стратегическото решение на парламента, че консорциумът „Уестингхаус“ съвместно с „Хюндай“ ще доставят технологията и ще изграждат 7 и 8 блок, в момента правим още една стъпка, която ни помага за постигане на крайната цел“, добави той.

Министър Станков заяви, че България и родният бизнес проявяват интерес и към малките ядрени модулни реактори. „Убеден съм, че ще успеем успешно да завършим не само 7 и 8 блок, но и ще направим много важни стъпки за въвеждането на една нова технология, каквато са малките модулни реактори, не само на територията на България, но и на Балканите“, добави енергийният министър.

Документът бе подписан в Министерски съвет в присъствието на министъра на енергетиката Жечо Станков, министъра на енергетиката и минното дело на провинция Онтарио Стивън Лече, посланика на Канада в Румъния, България и Република Молдова Канада Н.Пр. Гавин Бакън, временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Н.Пр. Мартин МакДауъл и други представители на сектора и бизнеса.

Консорциумът от водещи международни компании, с преобладаващо канадско участие, ще подпомага българската страна в осъществяването на инвеститорския контрол и проследяването на процесите, свързани с проектирането, закупуването, изграждането и пуска на новите ядрени мощности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, включително и първоначалните инженерни дейности.

Изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ е ключов фактор за гарантиране на енергийната сигурност на България. Проектът има стратегическо значение както за страната ни, така и за региона на Югоизточна Европа.