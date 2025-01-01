Трите бюджета са оттеглени, написа във Facebook лидерът на "Морал, единство, чест" Радостин Василев. Той поиска оставка на правителството.

Министерският съвет на неприсъствено заседание днес взе решение да предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта за държавния бюджет за 2026 г., както и тези на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване. Това действие предполага решение на Народното събрание, тъй като бюджетът е приет вече на първо четене, обясни пред медиите след заседание на Съвета за съвместно управление премиерът. Росен Желязков предположи, че това ще стане утре на заседанието на парламента. Което, обясни той, означава нова бюджетна процедура. Министър-председателят заяви, че правителството няма да подава оставка.

Лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев съобщи, че в петък ПП-ДБ ще внесат нов вот на недоверие срещу кабинета.