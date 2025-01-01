Задържаха водач на автомобил с над 2 промила алкохол в Русе, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Русе.

Вчера около 11:05 ч. на бул. „Липник“ в Русе автопатрул на Второ РУ спира за проверка лек автомобил „Фолксваген Поло“. Зад волана бил 56-годишен мъж от Русе.

В хода на проверката униформените са усетили шофьорът да лъха на алкохол и последвалата проба е потвърдила съмненията им, че е в нетрезво състояние, като дрегерът е отчел над 2 промила.

Водачът е придружен до лечебно заведение, където е дал кръвна проба.

По случая е започнато бързо производство с оглед данни за извършено престъпление - за управление на МПС под въздействие на алкохол в концентрация над 1.2 промила.